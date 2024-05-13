Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle dağların zirveleri beyaza büründü. Rüzgar ve sağanak yağış zaman zaman etkili oluyor.
Van'ın Başkale ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
İlçede etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçede yağış nedeniyle dağların zirveleri beyaza büründü.
İlçede, rüzgar ve sağanak zaman zaman etkili oluyor.