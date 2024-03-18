Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu
Van'ın Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede, sürücüler bazı bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlardan Kerem Karaman, ilçede kışın uzun sürdüğünü, mart ayında olmalarına rağmen kar yağdığını söyledi.
Van'ın Başkale ilçesinde kar etkili oldu.
İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.
Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu ilçede, sürücüler bazı bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlardan Kerem Karaman, ilçede kışın uzun sürdüğünü, mart ayında olmalarına rağmen kar yağdığını söyledi.