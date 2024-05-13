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Van'ın Bahçesaray ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde başlayan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçların üzeri beyaza büründü. Vatandaşlar, yağıştan korunmak için kapalı mekanlara girdi. Kaymakamlık, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede başlayan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçların üzeri beyaza büründü.

Vatandaşlar, yağıştan korunmak için kapalı mekanlara girdi.

Kaymakamlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Güncel

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