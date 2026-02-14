Van İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Van İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çandıroğlu, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Çandıroğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını oylayan Çandıroğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğraflarını tercih etti."

Çandıroğlu, AA'nın her yıl geleneksel hale gelen fotoğraf oylamasındaki karelerin birbirinden güzel ve özel olduğunu belirterek, fotoğrafları çeken muhabir ile foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.