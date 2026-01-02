Haberler

Msb: Van Hudut Hattında 50 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyetleri sonucunda 50 bin 930 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Uyuşturucu maddeler, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetleri kapsamında 50 bin 930 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
