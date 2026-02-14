Haberler

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ulaşımı aksattı

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ulaşımı aksattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle birçok yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolların açılması için yoğun çaba harcıyor.

Van, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 43 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte kar nedeniyle kapanan 6 yerleşim yerinden 5'i, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Şemdinli ilçesinde kapalı olan Alan köyü yolu ise karayolları ekiplerinin ana güzergahta yürüttüğü çalışmaların ardından ulaşıma açılacak.

Kentte dün akşam başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bitlis'te de kar nedeniyle 5 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta ise İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kar yağışının etkisinin azalmasıyla tüm köy yollarının ulaşıma açıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması

Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

Macron ile Mazlum Abdi kucaklaştı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Survivor Onur Alp'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

Survivor Onur Alp'in o yarışmadaki eski halleri çok konuşuldu