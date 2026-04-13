Van, Hakkari ve Bitlis'te kar etkisini sürdürüyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan yoğun kar ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Van'da dün geceden bu yana etkili olan kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar ve sis nedeniyle kent beyaza büründü, görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Hakkari

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de etkili olan sağanak yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Araçlarıyla Üzümlü Sınır Kapısı'na giden bazı vatandaşlar da kar nedeniyle ilerleyemedi.

Vatandaşlar, yolda kalan bazı araçları iterek devam etmelerini sağladı.

Bitlis

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan beldeye bağlı Kışkılı Mahallesi'nin yolu, son yağışın ardından kapandı.

Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, nisan ayının ortasına gelinmesine rağmen bölgede kış şartlarının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kışkılı Mahallesi'nin 2 bin 327 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Ergün, "Kasım ayından beri söz konusu yolda çalışma yürütüyoruz. Kar ve tipi nedeniyle çoğu zaman kapandı. Bugün de yine bölgede yol açma çalışmamız devam ediyor." dedi.