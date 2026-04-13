Van, Hakkari ve Bitlis'te kar etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Yoğun kar ve sis, Van, Hakkari ve Bitlis'te yaşamı olumsuz etkiledi. Van'da yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hava koşulları nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Bitlis'te ise karla mücadele çalışmaları sürüyor. Belediye başkanı, kış şartlarının nisan ortasında bile devam ettiğini belirtti.

Van, Hakkari ve Bitlis'te etkili olan yoğun kar ve sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Van'da dün geceden bu yana etkili olan kar ve tipi yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun kar ve sis nedeniyle kent beyaza büründü, görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Hakkari

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de etkili olan sağanak yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Araçlarıyla Üzümlü Sınır Kapısı'na giden bazı vatandaşlar da kar nedeniyle ilerleyemedi.

Vatandaşlar, yolda kalan bazı araçları iterek devam etmelerini sağladı.

Bitlis

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan beldeye bağlı Kışkılı Mahallesi'nin yolu, son yağışın ardından kapandı.

Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün, nisan ayının ortasına gelinmesine rağmen bölgede kış şartlarının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kışkılı Mahallesi'nin 2 bin 327 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirten Ergün, "Kasım ayından beri söz konusu yolda çalışma yürütüyoruz. Kar ve tipi nedeniyle çoğu zaman kapandı. Bugün de yine bölgede yol açma çalışmamız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben

Yayına damga vuran an! Aniden frene bastı: Burada durayım ben
Haberler.com
500

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Sadettin Saran'dan takıma tam destek

Şampiyonluk ateşini yaktı!