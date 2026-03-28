Van-Hakkari Kara Yoluna Çığ Düştü, Araçlar Mahsur Kaldı
Van-Hakkari kara yolunda Kırmızıtaş mevkisine çığ düşmesi sonucu yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı ve pek çok araç mahsur kaldı. Bölgeye jandarma, AFAD ve diğer ekipler sevk edildi.
Van-Hakkari kara yolu Güzeldere Tüneli çıkışı Kırmızıtaş mevkisinde yamaçtan kopan kar kütlesi kara yoluna indi. Çığ nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken, bölgede seyir halinde olan çok sayıda araç yolda kaldı. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, Karayolları, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı