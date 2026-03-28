Van-Hakkari kara yoluna çığ düştü: Yol ulaşıma kapandı

Van-Hakkari kara yolu Güzeldere Tüneli çıkışı Kırmızıtaş mevkisinde yamaçtan kopan kar kütlesi kara yoluna indi. Çığ nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken, bölgede seyir halinde olan çok sayıda araç yolda kaldı. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, Karayolları, sağlık, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı