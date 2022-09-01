Bakan Soylu: 1'i bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray ilçesi Hanyayla kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir" ifadeleri kaydedildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray ilçesi Hanyayla kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir" ifadeleri kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel