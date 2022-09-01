Bakan Soylu: 1'i bölge sorumlusu 3 terörist etkisiz hale getirildi (2) Güncel Haberler ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray ilçesi Hanyayla kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir" ifadeleri kaydedildi. ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4'E YÜKSELDİ İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van Bahçesaray ilçesi Hanyayla kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir" ifadeleri kaydedildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci İçişleri Bakanlığı Van Güncel Haberler

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