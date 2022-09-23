ABD'den Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin Türkiye'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı, Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerçekleşen Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen 200 esirin mübadelesi ilgili Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, takasla 2 ABD vatandaşının da özgürlüğüne kavuştuğuna işaret ederek çabalarından dolayı Türkiye hükümetine teşekkür etti. .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 esirin mübadelesinin gerçekleştiğini açıklamıştı.

300 ESİRİN TAKASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Rusya ile Ukrayna hiç beklenmedik bir şekilde 10'u yabancı 200 savaş esirinin takasını gerçekleştirdi. Hakkında idam kararı çıkan İki İngiliz ve bir Faslının da olduğu esir takasında 3 İngiliz daha, iki ABD'li bir Hırvat ve bir İsveçli de serbest bırakıldı.

2 ABD ASKERİ DE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasına ilişkin soruyu yanıtladı. ABD'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takasını memnuniyetle karşıladığını belirten Jean-Pierre, takasla 2 ABD vatandaşının da özgürlüğüne kavuştuğuna işaret etti.

TÜRKİYE HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Jean-Pierre serbest kalan ABD'lilerin bir an önce evlerine dönmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, "Ayrıca, Suudi Arabistan ve Türkiye hükümetine, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasında arabuluculuk yaptıkları için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

SEYEHAT ETMEYİN UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya yönelik "seyahat etmeyin" uyarısına da dikkati çeken Jean-Pierre, "Ukrayna'ya savaşmak için gitmek doğru değil ve bu kişiler ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor. ABD, sizin güvenliğinizi garanti edemez." mesajını verdi.