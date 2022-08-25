Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van haber... Van'da 307 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Güncel Haberler

Van haber... Van'da 307 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Van habere göre VAN İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen operasyonda 153 kilo metamfetamin, 154 kilo toz esrar olarak isimlendirilen toplamda 307 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

VAN İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen operasyonda 153 kilo metamfetamin, 154 kilo toz esrar olarak isimlendirilen toplamda 307 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Piyade Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak Başkale ilçesi Sualtı mahallesi kırsalında yapılan operasyonda; 153 kilo metamfetamin ve 154 kilo toz esrar olarak isimlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 153 kilogram metamfetaminin Van'da tek seferde ele geçirilen en fazla metamfetamin miktarı olarak kaydedildiği aktarıldı. Düzenlenen operasyonda toplamda 307 kilo uyuşturcu madde ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Jandarma Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title