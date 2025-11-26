Van Gölü'nde Flamingolar Kış Aylarında Bile Kalıyor

ÖZELLİKLE nisan ayında Van Gölü Havzası'na gelip, buradaki sulak alanlarda hem yavrularını büyütüp hem de konaklayan flamingolar, İran'daki Urumiye Gölü kuruyunca kışın da Van'ı terk etmedi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Geçen yıl kış mevsiminde sayıları 100'den fazla olan flamingo, Van Gölü Havzası'ndan hiç ayrılmadı. Bu da Urumiye Gölü'nün kurumasından kaynaklı oluyor. Oralarda yaşam alanları daralınca artık Van Gölü Havzası'na daha yoğun olarak geliyorlar" dedi.

Türkiye'de 453 kuş türünden 250'sinin bulunduğu Van Gölü Havzası, her yıl nisan ayında İran'ın Urumiye Gölü'nden gelen binlerce flamingo ile şenleniyor. Her yıl Urumiye Gölü'nden göç edip, Van Gölü Havzası'nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, ekim veya kasım ayı sonlarına doğru daha sıcak olan Afrika ülkelerine göç ediyor. Fakat son yıllarda sıcak hava şartları nedeniyle flamingolar, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanları terk etmiyor. Geçen yıl kış mevsiminde 100'den fazla flamingo da konaklandığı havzadaki sulak alandan ayrılmadı. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, önceki yıllarda mart ayının sonları ya da nisan ilk haftasında Van Gölü Havzası'na gelen flamingoların, ekim ayında sıcak bölgelere göç ettiğini ancak son yılarda yaşanan iklim değişikliği nedeniyle flamingoların bir kısmının kışın bile havzada kaldığını söyledi.

URUMİYE KURUDU, FLAMİNGONLAR GERİ DÖNMÜYOR

Prof. Dr. Aslan, "Van Gölü Havzası, sulak alan yönünden zengin olması nedeniyle yaban hayvan yönünden de zengin bir popülasyona sahip. Habitatın uygun olması nedeniyle çok sayıda yaban hayvan ve kuşlar da buraya gelip konaklıyor. Daha önceki yıllarda mart ayının sonunda, nisan ayının başında gelip ekim ayında buraları terk eden flamingolar, son yıllarda mevsim değişikliğine bağlı olarak artık buraya daha erken gelmekte. Martın başında gelip, kasım ayının sonlarına doğru da göç ediyorlar. Hatta aralık ayının sonuna kadar buralarda, yoğun olarak flamingoları görmek mümkün oluyor. Geçen yıl kış mevsiminde ise sayıları 100'den fazla olan flamingo, Van Gölü Havzası'ndan hiç ayrılmadı. Bu da Urumiye Gölü'nün kurumasından kaynaklı oluyor. Oralarda yaşam alanları daralınca artık Van Gölü Havzası'na daha yoğun olarak geliyorlar. Eğer küresel ısınma böyle devam ederse, burada da yağışlar olursa ve bu havzayı, sulak alanları 50-60 yıl korursak, sulak alanları yok etmezsek, buraları tarıma açmazsak sadece flamingoları değil, daha önce hiç göremediğimiz kazları, ördekleri, pelikanları da burada görebiliriz" dedi.

'VAN GÖLÜ'NDE KAZIYLA, ÖRDEĞİYLE TARİH OLUŞTURACAK'

Van Gölü Havzası'nda tespit edilen 250 kuş türünün bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Lokman Aslan, "Eğer sulak alanlarımızı korursak, ileriki yıllarda bu sayı 300'e de ulaşır. Van Gölü Havzası'nı korursak gelecek nesillerde de artık leylekleriyle, kazlarıyla, ördekleriyle bir tarih yazacak. Van Gölü Havzası'nın her tarafında, bu sene allı turnaları görmek mümkün oldu. Canavarı ile sık sık gündeme gelen Van Gölü, bundan böyle flamingolarıyla, kazıyla, ördeğiyle tarih oluşturacak ve hikayeler yazacak. Yaban hayvanları bir yeri tercih ederken iki şeyi öncelikli tanır; biri gıda, ikincisi güvenlik. Eğer bir yerde gıda varsa, orayı yerleşim yeri olarak görür. Ama güvenliği yoksa gıda da olsa gelmez. Eğer biz güvenlik açısından hayvanı tedirgin edecek gürültü yapmazsak, av sezonunu ona göre ayarlarsak, korursak bundan sonra allı turnaları daha çok görürüz. Burada üreyecekler, başka yere selam götürecekler. Yılın 12 ayında flamingoları, kazları görmek mümkün olacak" diye konuştu.