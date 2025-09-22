Van Gölü'nde Çamur Temizliği: 1 Milyon 970 Bin Metreküp Çıkarıldı

VAN Gölü'nün korunmasına yönelik belediye tarafından başlatılan dip çamuru temizliğinde şu ana kadar gölden 1 milyon 970 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak amacıyla 2021'te başlatılan dip çamuru ve balçık temizleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda sürdürülen temizlik çalışmasında Van Gölü'nden şu ana kadar 1 milyon 970 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 3'üncü etapta ise çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalar 100 iş makinesi ve 100'den fazla personel ile sürdürülüyor. Temizlik çalışmaları kapsamında, gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılması planlanıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Van Gölü Koruma Şube Müdürlüğü Şefi Bayram Ortasaç, belediyenin idari işgücü ve öz kaynakları ile yürütülen çalışmalarda Van Gölü'nde günlük ortalama 350- 400 metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldığını, bugüne kadar ise 1 milyon 970 bin metreküp dip çamuru çıkarılarak bertaraf edildiğini söyledi. Ortasaç," Dip çamuru temizleme çalışmalarımız kendi bünyemizdeki araç ve gereçlerle hummalı bir şekilde sürüyor. Bu çalışma Van Gölü için hayati önem arz ediyor. Van Gölünün nefes almasını sağlıyor. Çalışmalarımız inşallah devam edecek." dedi.