Van Gölü havzasındaki flamingolar, göç dönemi bitmesine rağmen soğukta yaşıyor

Van Gölü havzasındaki flamingolar, göç dönemi bitmesine rağmen soğukta yaşıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Van Gölü havzasında göç dönemi bitmesine rağmen kalan flamingolar, soğuk havaya rağmen yaşamını sürdürüyor. Kentteki kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan dağların önünde gölün sığ kesimlerinde beslenen flamingolar görüntülendi.
Göç döneminin sona ermesine rağmen Van Gölü havzasından ayrılmayan flamingolar, soğuk havaya rağmen bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından göl çevresindeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Soğuk havaya rağmen havzada kalan flamingolar, gölün sığ kesimlerinde beslenirken görüntülendi.
Karla kaplanan dağların önünde pembe renkleriyle dikkati çeken flamingolar, güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA