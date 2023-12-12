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Van Gölü Havzası'ndaki Kuşlar Göç Etmedi

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Her yıl göç yolculukları sırasında Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanları mesken edinen bazı kuş türlerinin bu sene kış mevsimine rağmen henüz göç etmediği gözleniyor. Küresel ısınmanın etkisiyle kuşların göç tarihleri de değişiyor.

Her yıl göç yolculukları sırasında Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanları mesken edinen bazı kuş türlerinin bu sene kış mevsimine rağmen henüz göç etmediği gözleniyor.

Göçmen kuşların binlerce kilometrelik göç yolculuğunda önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü Havzası, yılın her döneminde farklı türlerden kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Yaz aylarını Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlarda geçiren ve genellikle havanın soğumasıyla sıcak bölgelere göç eden birçok kuş türünün bu sene göç dönemlerinin geçmesine rağmen bölgede konakladığı görülüyor.

Kış mevsimine girilmesine rağmen hava sıcaklıklarının henüz çok düşmediği bölgede kalan flamingolar ve beyaz kazlar, Van Gölü'nün Gevaş ilçesi kıyıları ile İpekyolu ve Tuşba ilçesi sınırlarında yer alan Erçek Gölü'nde görüntülendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nda çok sayıda sulak alanın bulunduğunu söyledi.

Dünya genelinde etkili olan küresel ısınmanın bölgeyi de etkilediğini ifade eden Adızel, şunları kaydetti:

"Birçok sulak alanımız kurudu veya büyük oranda kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum kuşların da göç yolunu etkiliyor. Daha önce alışık oldukları, dinlendikleri birçok alan maalesef şu anda tamamen kuruduğu için göç yollarında sapmalar, aksamalar meydana geldi. Onu biz de gözlüyoruz. Örnek verecek olursak, Özalp bölgemizdeki Akgöl, flamingoların göç sırasında dinlendikleri bir noktaydı fakat kurudu. Dolayısıyla bu yıl Van Gölü Havzası'na İran üzerinden gelen flamingolar Akgöl'den direkt geçtiler, dinlenemeden Erçek Gölü ve Van Gölü Havzası'na geldiler."

Küresel ısınmanın kuşların göç tarihlerini de etkilediğini belirten Adızel, "Kuşların Van Gölü Havzası'na daha erken gelme ve daha geç gitme durumları da oluyor. Göç etmesi gereken bazı türlerin gitmediğini de görüyoruz. Bunu küresel ısınmaya bağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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