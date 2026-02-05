Dijital Deneyim Merkezi, Sömestir Tatilinde Yeniden Ziyaretçi Rekoru Kırdı

(İSTANBUL) - Türkiye'nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi'nde (DDM) yer alan " Van Gogh : Işığın İzinde" sergisi, sömestir tatili boyunca 39 binin üzerinde yerli ve yabancı kişi tarafından ziyaret edilerek rekor kırdı. Böylece 2024 yılında kapılarını açan merkezi ziyaret eden kişi sayısı 568 bini aşmış oldu.

Teknoloji ve sanatı bir araya getiren Dijital Deneyim Merkezi, sömestir tatilinde özellikle genç ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. 17 Ocak-1 Şubat tarihleri 2026 arasında 39 bini aşkın kişiyi ağırlayan merkez, yarıyıl tatilini kültür ve sanatla değerlendirmek isteyen ailelerin de buluşma noktası oldu.

Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve 360 derece projeksiyon teknolojileriyle hazırlanan sergi, özellikle çocuk ve gençlerin kültürel içeriğe yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağladı.

Ayrıca, DDM'de düzenlenen "Yıldızlı Gece Temalı Resim Atölyesi" kapsamında çocuklar, Vincent Van Gogh'un Yıldızlı Gece eserinden ilhamla tuval üzerine akrilik boya kullanarak kendi resimlerini yaptı; renk ve duygu odaklı bu süreç sayesinde sanatla bağ kurma ve kendilerini ifade etme imkanı buldu.

İBB Kültür AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen " Van Gogh : Işığın İzinde" sergisi, ünlü ressam Vincent Van Gogh'un evrensel mirasını ileri teknolojiyle bir araya getirerek sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Sanatçının ışığı takip ederek umut ve mutluluk peşinde koştuğu yaşam öyküsünü farklı boyutlarda keşfetme imkanı veren sergi; interaktif projeksiyonlar ve mekana uyarlanmış enstalasyonlarla Van Gogh'un dünyasını yeniden yorumluyor.

Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören sergi, her yaştan ziyaretçiye sanatı ve teknolojiyi buluşturan benzersiz bir yolculuk sunuyor. Sergide, Design in Situ, Fuat Genç, Lucid Realities, Nohlab, Özde Karadağ ve Ufuk Barış Mutlu imzasını taşıyan 13 dijital eser yer alıyor.

Sergi, 4 Oda ve Dijital Koridor'da ziyaretçileri karşılıyor

-Dijital Oda

Dijital Oda'da ressamın hayat hikayesi, eserlerinin ardındaki hikayeler, kaleme aldığı mektuplar ve eserlerinden esinlenerek üretilmiş fiziksel-interaktif deneyimler yer alıyor. Ziyaretçiler, bu alanda Van Gogh'un sanatsal yolculuğunu kronolojik bir akış içinde takip edebiliyor; çocukluk yıllarından sanatındaki kırılma anlarına, yaşadığı zorluklardan yaratıcı patlamalarına kadar birçok döneme tanıklık ediyor.

-Sanal Gerçeklik Odası

Türkiye'de ilk kez gösterilen Van Gogh'un Paleti adlı sanal gerçeklik deneyimi, paleti merkeze alarak oluşturulan hayali bir sanal manzara eşliğinde, ziyaretçilere Van Gogh'un kariyerinin bu kritik döneminde yaptığı eserleri benzersiz, etkileşimli ve duyusal bir deneyimle keşfetme imkanı sunuyor.

-Sürükleyici Deneyim Odası

Van Gogh'un sanat eserleri ve hayatı, dijital yorumlar ve fütüristik öngörülerle dört bölümden oluşan mekansal bir anlatıya dönüşüyor. Sanatçının bilinçaltına adım atarak başlayan yolculuk, kariyerinin başlangıcına uzanıyor. İzleyici, Van Gogh ile birlikte, birçok önemli eserini resmettiği Güney'e doğru güneşin izini sürüyor.

-Artırılmış Gerçeklik Odası

Sarmalayıcı yolculuğunun son bölümünde, özel olarak geliştirilen bir yazılım, 2 binden fazla Van Gogh eserini kategorize edip analiz ediyor. Yüksek boyutlu algoritmalar ve sinir ağları kullanılarak, yapay zeka tarafından sanatçının tarzında özgün eserler oluşturuluyor. Deneyim, Van Gogh'un bilinçaltından çıkışıyla son buluyor.

-Dijital Koridor

Dijital Koridor, sergi yolculuğunun son adımlarında Van Gogh'un renkleri ve hayal gücüyle çevrili bir geçiş alanı sunuyor. Hareketle tepki veren interaktif yüzeyler ve oyun alanları, mekanı canlı bir tuvale dönüştürüyor.