Van Gevaş merkezli 4.3 büyüklüğündeki depremde altyapıda olumsuzluk tespit edilmediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, merkez üssü Van'ın Gevaş ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremde ilk tespitlere göre ulaşım ve haberleşme altyapısında olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Uraloğlu, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diledi.
'ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPIMIZDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTA'
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Van'ın Gevaş ilçesi olan 4.3 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk tespitlere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı