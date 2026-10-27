Van-Gevaş kara yolunda devrilen otomobilde 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Van-Gevaş kara yolunda devrilen otomobilde 1'i çocuk 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Gevaş ilçesinde Van-Gevaş kara yolu Atalan Mahallesi yakınlarında devrilen otomobilde 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Gevaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
İlhan Çiftçi yönetimindeki 49 ABK 635 plakalı otomobil, Van-Gevaş kara yolu Atalan Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan bir kadın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA