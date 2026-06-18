Emekli arama köpeği 'Köpük' görev aşkıyla ikinci oldu

VAN AFAD Arama ve Kurtarma Birliği'nin 9 yaşındaki arama kurtarma köpeği 'Köpük', geçirdiği hastalık ve emeklilik yaşına rağmen görev aşkından vazgeçmedi. 6 Şubat 2023 depremlerinde görev alıp, 6 kişinin kurtarılmasını sağlayan Köpük, AFAD'ın düzenlediği 'Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'nda herkesi şaşırtarak grup ikincisi oldu. Van AFAD Arama ve Kurtarma Birliği'nde 26 yıldır köpek eğitmeni olarak görev yapan Niyazi Özbek, "Bir aileye sahiplendirmeyi düşünüyorduk. Ancak sanki bizi duydu. Topunu alıp yeniden koşmaya, enkaza yönelmeye başladı. Tedavi sürecini hızlandırdı" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma köpekleri de görev yaptı ve bu sayede onlarca can kurtuldu. Van AFAD bünyesinde görev yapan Golden Retreiver cinsi 'Köpük' adlı arama kurtarma köpeği de Malatya'da görev yapıp, enkazda patileri yaralanmasına rağmen çalışmalarını sürdürerek 6 kişinin canlı kurtarılmasını sağladı. Geçirdiği hastalık ve 9 yaşında olmasından dolayı emekli olması gereken 'Köpük', AFAD'ın Afyonkarahisar'da düzenlediği 'Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'nda herkesi şaşırtarak grup ikincisi oldu.

BAŞARISI MAMA İLE ÖDÜLENDİRİLDİ

Köpük'ün bu başarısı Van AFAD çalışanlarını mutlu ederken, kurum önünde küçük bir tören düzenlendi. Van AFAD İl Müdür Yardımcısı Bilal Akdeniz, Birlik Müdür Vekili İbrahim Avcı, Arama Kurtarma Birim Amiri Yusuf Davutoğlu ve kurum çalışanlarının alkışlarıyla alana gelen 'Köpük', kendisi için hazırlanan ödül mamasını yedi. Ayrıca sınavda birlikte görev aldığı AFAD teknikeri Hasan Batur'a da başarı belgesi takdim edildi.

'ONDAKİ HIRSI VE HEYECANI GÖRDÜM'

Van AFAD Arama ve Kurtarma Birliği'nde 26 yıldır köpek eğitmeni olarak görev yapan Niyazi Özbek, birliğin bünyesinde şu anda 3 arama kurtarma köpeğinin bulunduğunu söyledi. Bölgede son dönemde artan kayıp vakaları nedeniyle iz takip çalışmalarına da başladıklarını belirten Özbek, 11 aylık Belçika Malinois cinsi köpeğin de bu alanda yetiştirildiğini söyledi. Köpük'ün hayat hikayesinin adeta bir film senaryosunu andırdığını anlatan Özbek, köpeğin 8 aylıkken sahiplendirildiğini söyledi. Sokaklara terk edilmek üzereyken Köpük'ü test etmeye gittiğini belirten Özbek, "Bir anda kucağıma atladı. O an, ondaki hırsı ve heyecanı gördüm. İçinde büyük bir ışık olduğunu hissettim ve eğitimlere başladık" dedi.

'BİR ŞANS DAHA VERDİK'

Bir dönem rahatsızlanan ve emekli edilmesi planlanan Köpük'ün mücadeleden vazgeçmediğini anlatan Özbek, "Bir aileye sahiplendirmeyi düşünüyorduk. Ancak sanki bizi duydu. Topunu alıp yeniden koşmaya, enkaza yönelmeye başladı. Tedavi sürecini hızlandırdı. Biz de ona bir şans daha verdik" diye konuştu.

'KÖPÜK GENÇLERE DE ÖRNEK OLUYOR'

Köpük'ün Afyonkarahisar'daki sınavda başarılı olduğunu söyleyen Özbek, "Başarılı olamayan köpekler enkazda görev yapamıyor. Ama Köpük, 'Ben hala çalışacağım, insanlara hizmet edeceğim' dedi. 9 yaşında olmasına rağmen görev aşkını hiç kaybetmedi" dedi. Köpük'ün yalnızca görevlerde değil, yeni nesil eğitmenlerin yetişmesinde de önemli rol üstlendiğini belirten Özbek, AFAD teknikeri Hasan Batur'un da onun sayesinde bu alana ilgi duymaya başladığını belirterek, "Hasan arkadaşımız köpeklerle hiç ilgisi olmayan biriydi. Ancak Köpük'le öyle güçlü bir bağ kurdu ki hem kendisini geliştirdi hem de birlikte girdikleri sınavda grup ikincisi oldular. Köpük gençlere de örnek oluyor" diye konuştu.

'GÖRDÜĞÜM EN CEFAKAR KÖPEKLERDEN BİRİ'

Normal şartlarda 9 yaşındaki bir arama kurtarma köpeğinin emekli olması gerektiğini belirten Özbek "İnsan yaşıyla kıyasladığımızda yaklaşık 90 yaşında sayılıyor. Ancak içinde 18 yaşında bir delikanlının enerjisi var. Köpük, imkansızı başarıyor. Şu anda da enkazda en hızlı çalışan köpeklerimizden biridir. Bazen biz bile bu azmine, hastalığı yenmesine inanamıyoruz. 26 yıllık meslek hayatımda sayısız köpek ile çalıştım. Belki de gördüğüm en cefakar köpeklerden biri. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen mücadeleden hiç vazgeçmedi. Yeni başlayan arkadaşlarımıza da örnek oluyor. Böyle bir köpeğin herkese nasip olmasını isterim" dedi.

'ARAMIZDA ÖZEL BİR BAĞ OLUŞTU'

AFAD Arama ve Kurtarma Teknikeri Hasan Batur da "Normalde köpeklerle hiç alakam yoktu. Ancak ondaki hırsı ve güveni gördükten sonra benim de kendime güvenim geldi. Amirimiz benim Köpük ile sınava girmemi önerdi ve birlikte güzel bir başarı elde ettik. Kolay olmadı ama çok değerli bir tecrübe oldu. 25 yıllık hayatım boyunca köpeklerle hiç çalışmamıştım. Ama Köpük ile aramızda özel bir bağ oluştu. Açıkçası 9 yaşındaki bir köpeğin bu başarıyı elde edeceğini beklemiyorduk. Ancak onun hırsı ve bizim azmimiz birleşince başarı da kaçınılmaz oldu. Bundan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı