Erzurum'da yat taşıyan TIR kara yolunu kilitledi

Van'dan İstanbul'a yat taşıyan TIR, motorunun ısınması nedeniyle Erzurum-Artvin kara yolunda sıkıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucu TIR kurtarıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

VAN'dan İstanbul'a yat götüren TIR, Erzurum- Artvin kara yolunda motorunun ısınması sebebiyle stop etti. Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatılırken, yaklaşık 45 ton ağırlığındaki yat yüklü TIR, 1,5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Erzurum-Artvin kara yolunun Akdağ Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Dorsesinde 45 tona yakın yat bulunan Serkan Şengül, idaresindeki 34 SM 4208 plakalı TIR, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. TIR'la Erzurum'a ulaşan Şengül, yükünün yüksekliği sebebiyle çevre yolundaki köprüden geçmek yerine Erzurum-Artvin kara yoluna geçerek tali yoldan gitmek istedi. Akdağ Sanayi Sitesi önüne kadar gelen TIR, motorun ısınması üzerine kilitlendi. TIR'ın çift şeritli yolu kapatması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye jandarma, trafik polisleri ile karayolları ekipleri sevk edildi.

Uzun araç kuyrukları oluşan TIR'ı çalıştırmak isteyen sürücü başarılı olamayınca sanayi sitesindeki iş makinesinin sürücüsü Ahmet Polat'tan yardım istendi. İş makinesine bağlanan halatla TIR'ın çekilmesine çalışıldı. Bu sırada etrafta toplanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yaşananları görüntüledi.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla TIR çekilerek önce otomobil ve midibüslere yol verildi. TIR'ın tamamın yoldan çıkarılmasıyla kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

TIR sürücüsü Serkan Şengül, "Köprüyü çıkmak için buradan bypasa çıktık. Maalesef araba oturdu yere. Biraz zorluk çektik. Aracı kurtardık. Yola devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
