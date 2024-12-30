Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
Kesilecek miktarı duyanlar hesaplarını kapatıyor

Van'dan İstanbul'a Ambulans Uçakla Hastalar Sevk Edildi

Van'dan İstanbul'a Ambulans Uçakla Hastalar Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da arteriovenöz malformasyon rahatsızlığı yaşayan 10 yaşındaki çocuk ve aort koarktasyonu tanısı konulan 10 günlük bebek, İstanbul'daki hastanelerde tedavi için ambulans uçakla sevk edildi.

Van'da arteriovenöz malformasyon (damar rahatsızlığı) rahatsızlığı olan 10 yaşında çocuk ile aort koarktasyonu (damarda darlık) tanısı konulan 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van'da tanıları konulan hastaların ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki hastanelere sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

Ferit Melen Havalimanı'na inen uçağa alınan 10 yaşındaki çocuk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine, 10 günlük bebek ise İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
img

Arda oyuncu oldu: İşte oynayacağı dizi
img

4 dakikada mevsim değişikliği! Girerken yaz, çıkarken kış
img

Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ

Son Dakika Haberleri

Gassal 10. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? Gassal 9. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? Gassal 8. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? Manchester United Newcastle CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester United Newcastle maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal 7. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? Gassal gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı? Gassal 6. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? Gassal 5. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? Gassal 4. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? Gassal 3. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı (TRT TABİİ)? Gassal nerede çekiliyor? Gassal hangi mezarlıkta çekiliyor, gasilhane nerede?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.