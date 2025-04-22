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Van'daki Trafik Kazasında Adli Soruşturma Başlatıldı

Van'daki Trafik Kazasında Adli Soruşturma Başlatıldı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Kazada hayatını kaybedenler için rahmet dileyen Tunç, yaralılara acil şifalar temenni etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Van-Hakkari kara yolunda yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

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Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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