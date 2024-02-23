Van'daki Karla Kaplı Mendereslerin Etkileyici Görüntüleri

Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçesinde karla kaplı arazilerden geçen derelerin oluşturduğu menderesler, kıvrımlı yapılarıyla seyirlik görüntüler sunuyor.

Yaz mevsiminde yeşile bürünen, kışın da bembeyaz kar örtüsüyle kaplanan arazilerde, doğanın kılcal damarları gibi süzülen menderesler yılın her döneminde etkileyici manzaralara sahne oluyor.

Türkiye'nin farklı noktalarındaki deve güreşleri için Başkale ilçesinde yetiştirilen develerin, Konuksayar Mahallesi'ndeki mendereslerin bulunduğu bölgeden geçtiği anlar, ilgi çeken görüntüler oluşturuyor.

Son yılların en fazla yağışını alan Çaldıran ilçesinde de çevresi karla kaplanan mendereslerin manzarası doğaseverleri cezbediyor.

Her mevsim fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken menderesler, dron ile görüntülendi.