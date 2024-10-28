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Van'daki itfaiye ekibi, İstanbul boğazındaki tatbikata katıldı

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Van'daki itfaiye ekibi, İstanbul boğazındaki tatbikata katıldı Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 'su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi' İstanbul boğazında, İstanbul itfaiye ekipleri ile ortak tatbikat ve arama kurtarma eğitimine katıldı.

Van'daki itfaiye ekibi, İstanbul boğazındaki tatbikata katıldı

VAN - Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 'su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi' İstanbul boğazında, İstanbul itfaiye ekipleri ile ortak tatbikat ve arama kurtarma eğitimine katıldı.

Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, bilgi ve deneyim kazanmak için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Van Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekip Amiri Ferhat Kıpçak başkanlığında İstanbul'a giden 9 kişilik dalgıç ekibi, Şehit Taner Çebi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Merkezinde 5 gün süren kayıp arama, derin dalış, akıntı dalışı ve akıntıda arama kurtarma eğitimi aldı. Eğitimler sırasında suda boğulan (manken) vatandaşı çıkarmaya çıkarma tatbikatı da gerçekleştirildi.

Meydana gelebilecek olaylara karşı daima hazır olduklarını ifade eden Van Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekip Amiri Ferhat Kıpçak, bu yıl Van'da bir çok vakaya zamanında müdahale ettiklerini söyledi. Ekip olarak 7/24 saat görev başında olduğunu söyleyen Kıpçak, İstanbul'da katıldıkları tatbikatlarla bilgi ve tecrübelerini pekiştirdiklerini ifade etti.

Van'daki itfaiye ekibi, İstanbul boğazındaki tatbikata katıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK - Güncel

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