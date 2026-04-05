VAN'DAKİ DEPREMDE, DERSHANEDE ÖĞRENCİLERİN YAŞADIĞI PANİK KAMERADA
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir dershanede öğrencilerin panik yaşadığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öğrencilerin panik içinde sağa sola kaçıştığı anlar ve öğretmenlerin müdahalesi görüntülendi.
Tuşba ilçesinde dün saat 8.52'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sırasında öğrenciler panik yaşadı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde etütte olan öğrencilerin panik içerisinde sağa sola kaçıştığı, iki öğretmenin onlara sakin olmalarını söyledikleri ve ne yapacaklarını anlattıkları yer alıyor. Öğretmenler, daha sonra da öğrencileri tahliye ediyor.