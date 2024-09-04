Üye Girişi
Haberler

Van'daki camide 'çınarlar' için dinlenme alanı oluşturuldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van İl Müftülüğü tarafından Hazreti Ömer Camii'nde yaşlıların oturup dinlenebileceği ve çay içebileceği bir alan oluşturuldu. Proje kapsamında Van'ın en büyük camilerinden biri olan Hazreti Ömer Camii'nin içerisinde yaşlılar için bir alan oluşturuldu. Buraya gelen yaşlı vatandaşlar, hem dinleniyor hem sohbet ediyor hem de çay ikramından yararlanıyor.

Van'daki camide 'çınarlar' için dinlenme alanı oluşturuldu

Van'da "İhtiyacım Camide Bahtiyarım" projesi hayata geçti

VAN - Van İl Müftülüğü tarafından Hazreti Ömer Camii'nde yaşlıların oturup dinlenebileceği ve çay içebileceği bir alan oluşturuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Daire Başkanlığı tarafından desteklenen ve Van İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından ilk kez yürütülen, "İhtiyacım Camide Bahtiyarım" isimli projeye yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında Van'ın en büyük camilerinden biri olan Hazreti Ömer Camii'nin içerisinde yaşlılar için bir alan oluşturuldu. Buraya gelen yaşlı vatandaşlar, hem dinleniyor hem sohbet ediyor hem de çay ikramından yararlanıyor.

Konuya ilişkin konuşan Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, camilerin hayatın merkezinde olan mekanlar olduğunu belirtti. Camileri, her kesimin gelerek Kur'an okuyabileceği, sohbet edebileceği ve dinlenebileceği alanlar olarak tasarlamak istediklerini ifade eden Müftü Şık, "Bu projemiz de bu örneklerden birisidir. Van'ın şartlarında dışarı çıkan büyüklerimiz; oturacakları, dinlenebilecekleri alanları bulmada zorluk çekiyor. ya bir kahvehane köşesine sığınmak zorunda kalıyorlar ya da bir dükkanın köşesinde ama camilerimiz hayatın merkezinde var. Dolayısıyla biz uygun bir ortam oluşturduk. Bu şekilde gelip oturacaklar, bazen vaizlerimiz onlara konuk olacak ve sohbet edecekler. İnşallah ileriki zamanlarda yeni nesillerimiz olan küçük çocuklarımızı getirip büyüklerimizle kavuşturacağız. Özellikle yaşlılarımıza yönelik uygulamada olan projemizi diğer merkezi camilerimizde de yaygınlaştırmaya çalışacağız" dedi.

Namaz sonrası alana gelerek çay eşliğinde sohbet eden yaşlılar ise uygulamanın diğer camilerde de oluşturulmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ömer Camii Güncel Yaşam Müftü Van

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini 'Shukran asker' diyerek selamladı

Ankara'da resmi törenle karşılanan Sisi, Türk askerini "Shukran asker" diyerek selamladı

 İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum

İmamoğlu'ndan bakanlığın Vaniköy'deki kaçak villayı yıkmasına ilk yorum: Hüzünle izliyorum
Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu

Yeniden Refah'tan neden istifa etti? Gözlerin çevrildiği Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Arda Güler Galatasaray'a mı gelecek? Galatasaray Arda Güler'i kiralayacak mı? Oh Olsun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçı nereden izlenir? 5 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Aslan burcu yorumu! 5 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Gökdelen filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gökdelen filmi ne zaman, nerede çekildi? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (4 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Semih Kılıçsoy kadrodan neden çıkarıldı? Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan neden çıkarıldı, ne oldu? Galatasaray- Gaziantep FK maçı ne zaman oynanacak? Süper Lig ertelenen 3. Hafta maçları ne zaman? Süper Lig'de 5. ve 6. Hafta programı! Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş'ın maçı hangi gün? Amasya'da Ardışık İki Deprem: 2.6 ve 3.2 Büyüklüğünde Altın Ayakkabı nedir? Avrupa'da Altın Ayakkabı kimlere, neden verilir?
title