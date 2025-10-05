Haberler

Van'daki Bebek Acil Olarak İstanbul'a Sevk Edildi

Van'daki Bebek Acil Olarak İstanbul'a Sevk Edildi
Güncelleme:
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir bebek, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi. Bebek, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na getirilerek buradan İstanbul'ya taşındı.

Van'da tedavi gören bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçak, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde hastaneden alınan bebek, ambulans helikopterle Muş'a götürüldü.

Bebek, Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda bekleyen ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
