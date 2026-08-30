Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Vali Ozan Balcı ve Korgeneral Yusuf Kenan Topcu'un katılımıyla gerçekleşen programda, askeri bando konseri, şiirler, halk oyunları gösterisi ve ödül töreni yer aldı. Resmi geçitte askerler ile jandarma ve polis atlı birliklerinin geçişi büyük alkış aldı.
VAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlanırken, asker ve atlı birliklerin geçişi büyük alkış aldı.
Van'da 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı. Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Vali Ozan Balcı ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Topcu, tören birlikleri ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından tören, askeri bandosunun mini konseriyle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından program, yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Ozan Balcı'nın ödül vermesi ve resmi geçiş töreni ile sona erdi. Resmi geçitte askerler, jandarma ve polis atlı birliklerin geçişi büyük alkış aldı.