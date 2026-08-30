Haberler

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı. Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, Cumhuriyet Caddesi'nde devam etti. Vali Ozan Balcı ve Korgeneral Yusuf Kenan Topcu'un katılımıyla gerçekleşen programda, askeri bando konseri, şiirler, halk oyunları gösterisi ve ödül töreni yer aldı. Resmi geçitte askerler ile jandarma ve polis atlı birliklerinin geçişi büyük alkış aldı.

VAN'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenlerle kutlanırken, asker ve atlı birliklerin geçişi büyük alkış aldı.

Van'da 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü törenle kutlandı. Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam etti. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Ozan Balcı ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Topcu, tören birlikleri ve vatandaşların bayramını kutlamasının ardından tören, askeri bandosunun mini konseriyle devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından program, yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Ozan Balcı'nın ödül vermesi ve resmi geçiş töreni ile sona erdi. Resmi geçitte askerler, jandarma ve polis atlı birliklerin geçişi büyük alkış aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj

Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj! Çok konuşulacak sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Çok sayıda il için sarı ve turuncu alarm

Meteorolojiden sarı ve turuncu alarm: Hepsi birden geliyor
Hem alkollü hem ehliyetsiz! Ceza kesilince tanıdık kartını oynadı

Kuralları hiçe saydılar, ceza gelince “tanıdık” devreye girdi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi

Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar...
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı