Van'da İran uyruklu yolcu, 510 gram eroin ile yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekibi tarafından durdurulan yolcu minibüsünde İran uyruklu bir şahıs üzerinde 510 gram eroin ile yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Behçet DALMAZ/BAŞKALE (Van), -VAN'da jandarma ekibinin durdurduğu yolcu minibüsündeki İran uyruklu A.S. (48), üzerinde 510 gram eroin ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van'ın Başkale ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu minibüsünde arama yapıldı. Minibüste şüpheli hareketleri ile dikkat çeken İran uyruklu A.S.'nin üst aramasında 510 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
