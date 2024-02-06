Van'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 5 Tutuklama
Van'ın Ercis ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
VAN'ın Ercis ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. 3 ay süren takip sonrası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 1 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri sonrası tutuklandı.