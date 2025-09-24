Haberler

Van'da Uyuşturucu Ticareti ile İlgili Malzeme Ele Geçirildi

Güncelleme:
Van'da jandarma ekiplerinin yol kontrollerinde durdurulan bir kamyonda 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit ile 50 kilo kostik soda ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürürken, yol kontrollerinde durdurulan kapalı kasa kamyonda narkotik köpek yardımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada, kamyonun kasasında 3 bin 710 litre asetik asit anhidrit olduğu değerlendirilen madde ile 50 kilo kostik soda ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
