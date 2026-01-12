Van'da 26 kilo metamfetamin ele geçirildi

VAN'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 26 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir adrese 9 Ocak günü operasyon düzenlendi. Adreste arama yapan ekipler 26 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 1 kişi gözaltına alındı.