Van'da 26 kilo metamfetamin ele geçirildi

Van'da gerçekleştirilen operasyon sonucu 26 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

VAN'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 26 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir adrese 9 Ocak günü operasyon düzenlendi. Adreste arama yapan ekipler 26 kilo 160 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
