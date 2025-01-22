Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilo Eroin ve 16 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 25 kilo 300 gram eroin ve 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesinde bir ikamette arama yapıldı.

Aramalarda 25 kilo 300 gram eroin ve 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.