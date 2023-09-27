Van'da Urartular Dönemine Ait At İskeleti Bulundu

Van'da Urartular döneminde inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nin kuzeyindeki nekropol alanında çenesinde bronz gem olan at iskeleti ortaya çıkarıldı.

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından milattan önce 750 yılında yaptırılan Çavuştepe Kalesi ile kuzey kısmındaki nekropol alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı çalışması yürütülüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, metal uzmanı, arkeolog, şehir plancısı, sanat tarihçisi, mimar ve restoratörlerden oluşan 24 kişilik ekiple yapılan kazılarda, Urartular dönemine ilişkin önemli bulgulara ulaşılıyor.

Geçen yıl Urartu yönetici sınıfına ait olduğu değerlendirilen iskeletin ortaya çıkarıldığı noktada, bu sene de çenesinde bronz gem (binek hayvanını yönlendirmek için ağzının içine takılan metal parça) olan at iskeleti bulundu.

"İlk kez halka şeklinde bir gem karşımıza çıkıyor"

Prof. Dr. Çavuşoğlu, AA muhabirine, kalede ve nekropol alanında bir yandan restorasyon bir yandan da kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Nekropol alanında her yıl bilim dünyasını şaşırtan yeni bulgularla karşılaştıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl yaptığımız çalışmalarda her yıl olduğu gibi yeni bir buluntuyla karşılaştık. Bir atın çenesine bırakılmış vaziyette halka şeklinde gem bulduk. Bronzdan üretilmiş. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşmamız Urartu arkeolojisi için önem arz ediyor. Daha önce benzer halkaları, insan iskeleti üzerinde pazubent ve bilezik olarak bulmuştuk. Bu yeni bulgu onlardan daha büyük ebatta ve atın ağzının ortasına yerleştirilmiş durumda. Sahibinin hayvanı daha rahat kontrol etmek için kullandığını tahmin ediyoruz. Urartu tarihinde ilk kez halka şeklinde bir gem karşımıza çıkıyor. Atların Urartu toplumunda çok önemli bir yere sahip olduğunu bize gösteriyor. Buluntular, buranın bir yönetici sınıfına ait olduğunu ortaya koyuyor."

"Bu buluntu, Türkiye'de bir ilk"

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz da "Atın kafatası ve alt çenesi sağlam. Yetişkin bir at olduğunu tespit ettik. Bu buluntu, Türkiye'de bir ilk. Laboratuvarda inceleyeceğiz. Bu buluntuyla, buranın bir yönetici sınıfına ait olduğunu ispatlıyoruz. Alan çok büyük, çok önemli buluntuların gelmesini bekliyoruz. Buluntular bizi heyecanlandırmaya devam ediyor." diye konuştu.