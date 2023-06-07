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Van'da Uçkun Toplamak İçin Çıktıkları Dağda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Van'da Uçkun Toplamak İçin Çıktıkları Dağda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı

Güncel Haberler

Van'ın İpekyolu ilçesinde, uçkun bitkisini toplamak için çıktıkları Erek Dağı'nda mahsur kalan 2 kişi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Sürmeli ile Sevimli'yi AFAD dağcı ekibi kurtardı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, uçkun bitkisini toplamak için çıktıkları Erek Dağı'nda mahsur kalan 2 kişi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Yukarı Bakraçlı Mahallesi yakınlarında uçkun toplamak için dağa tırmanan Serkan Sürmeli ve Suat Sevimli, Erek Dağı eteklerindeki kayalıklarda mahsur kaldı.

Sürmeli, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, mahsur kaldıklarını bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD dağcı ekibi, Sürmeli ile Sevimli'yi 5 saatlik çalışmayla mahsur kaldıkları yerden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Toros Dağları İpekyolu AFAD Van Güncel Haberler

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