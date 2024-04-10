Van'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı törenle kutlandı

Van'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Mutlu, Emniyet Teşkilatı'nın toplumda huzuru ve düzeni sağlamak için hayati görev üstlendiğini söyledi.

Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış, demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının ve laik Cumhuriyetin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Mutlu, şöyle konuştu:

"Türk polisi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir. Hepimizin huzuru için halkımız polisine güvenmeli ve yardımını esirgememelidir. Daha güzel günler için polis vatandaş el ele olmalıdır. Bugün Ramazan Bayramı'mızın ilk günü. Şu anda ülkemizin her karış toprağında vatandaşlarımızın, bayramlarını rahat ve huzur içinde geçirmesi için görevi başında bulunan meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyor ve tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

Törene, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, kurum amirleri ve polisler katıldı.