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Van'da Trafik Kazası: 7 Ölü, 12 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 7 Ölü, 12 Yaralı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır." bilgisini verdi.

Yerlikaya, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.

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Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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