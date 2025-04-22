Van'da Trafik Kazası: 7 Ölü, 12 Yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da minibüsle kapalı kasa kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunda meydana gelen elim trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 vatandaşımız da yaralandı. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. 4 yaralımızın durumu maalesef ağır." bilgisini verdi.
Yerlikaya, kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel