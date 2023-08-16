Van'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki alt geçitte meydana geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki alt geçitte meydana geldi. Sürcülerinin ismi öğrenilemeyen 38 F 0018 plakalı Honda marka otomobil ile 65 NU 294 pkalalı Ford marka minibüs çarpıtı. Çarpmanın etkisyle yan yeten minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN