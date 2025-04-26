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Van'da Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Van'da Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Van'ın Başkale ilçesinde İran plakalı bir tır, virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Van-Hakkari kara yolu Güzeldere Geçidi mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen İran plakalı tır, virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şarampole devrilen tırı çıkararak, yolu kontrollü şekilde trafiğe açtı.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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