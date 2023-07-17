Van'da terör örgütlerine yönelik operasyon: 3 şüpheli gözaltına alındı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütlerine yönelik çalışmalar sürüyor. 10-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 2 PKK/KCK şüphelisi ile 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 10-16 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 2 PKK/KCK şüphelisi ile 1 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.