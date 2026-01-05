Van'da terör soruşturmaları kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 28 Aralık 2025-3 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.