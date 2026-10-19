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Van'da tefecilik operasyonunda 28 şüpheliden 10'u tutuklandı

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Van'da tefecilik ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik 37 adrese eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

VAN'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüphelinin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'tefecilik' ve '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarına yönelik 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 AK-47 tipi tüfek, 1 G3 piyade tüfeği, 9 av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca ve çeşitli çap ve ebatlarda 478 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 9 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber: VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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