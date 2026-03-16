Van'da farklı suçlardan aranan 167 kişi yakalandı
Van'da yürütülen asayiş çalışmaları kapsamında aranan 167 kişi yakalanırken, bu kişilerden 58'i cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çeşitli silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 8-15 Mart tarihlerinde yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 167 kişi yakalandı.
Bu kişilerden haklarında toplamda 192 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58'i cezaevine teslim edildi.
Operasyonlarda 3 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 yivsiz av tüfeği, 42,76 gram sentetik uyuşturucu, 37,6 gram esrar, 1,1 gram eroin ve 10 sentetik hap ele geçirildi.