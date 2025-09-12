Haberler

Van'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül'de Ovapınar Mahallesi'nde iki aile arasında hay Van otlatılması sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölmesi, 2 kişinin yaranmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Köşk Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüpheliler B.S. ve Ş.S, saklandıkları yerde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
