Van'da savat sanatının yaşatılması için işbirliği protokolü imzalandı

Van'da savat sanatının yaşatılması için işbirliği protokolü imzalandı
Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği (VASİKAD) ile savat işleme ustası olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Sadık Binici arasında, savat sanatının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Van Sanayici ve İş Kadınları Derneği (VASİKAD) ile savat işleme ustası olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı Sadık Binici arasında, savat sanatının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Kentte bir restoranda düzenlenen programda, VASİKAD Başkanı Özge Burak Değer ile usta sanatçı Binici hazırlanan işbirliği protokolünü imzaladı.

Protokolle savat sanatının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülerek, el sanatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Programda konuşan VASİKAD Başkanı Özge Burak Değer, savat sanatını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs'ta başlatılan sürecin ardından Bursa ve İzmir'de de faaliyetlerin sürdüğünü belirten Değer, "Savat sanatı sadece bir meslek değil aynı zamanda kültürel bir mirastır. Usta-çırak geleneğini yeniden güçlendirmek, gençlerin bu sanata ilgi duymasını sağlamak ve yeni ustalar yetiştirmek en önemli hedefimiz." dedi.

Savat ustası Binici ise imzalanan protokolün anlamlı olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı VASİKAD'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
