Van'da Sağlıklı Hayat Merkezi tanıtıldı

Van'da İl Sağlık Müdürlüğünce "Sağlıklı Kahvaltı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Tanıtım Programı" düzenlendi.

İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul, merkezlerde başta kanser taramaları olmak üzere beslenme, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız ve diş sağlığı, sigara bırakma, gebe sağlığı ve SMA testleri gibi alanlarda hizmet sunulduğunu söyledi.

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde alanında uzman personelin görev yaptığını belirten Kul, sosyal çalışmacıların dezavantajlı gruplara, psikologların ise 14 yaş ve üzerindeki vatandaşlara stres ve çeşitli psikolojik sorunlarla ilgili destek verdiğini ifade etti.

Diyetisyenlerin kilo alma ve verme ile çeşitli rahatsızlıklara yönelik özel beslenme programları hazırladığını aktaran Kul, fizyoterapi salonlarında kadın ve erkeklere ayrı hizmet sunulduğunu anlattı.

Gebelerin ise evlerinde ziyaret edildiğini ve gebe okulunda eğitimlere davet edildiğini belirten Kul, "Bizler hastalık bakanlığı değil, sağlık bakanlığıyız ve sağlığımıza yatırım yaparak toplumu geliştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde de vatandaşlara hizmet verildiğini dile getiren Kul, 30-69 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere ise kolon kanseri taraması yapıldığını bildirdi.

Kolon kanserinin bölge açısından önemli bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Kul, vatandaşların aile hekimleri aracılığıyla, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya 182 üzerinden randevu alarak ya da doğrudan merkeze başvurarak taramalardan yararlanabileceğini kaydetti.

Programa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve kurum personeli katıldı.

Kaynak: AA