Van'da sağlık çalışanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Van'da sağlık çalışanları, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Van'daki sağlık çalışanları, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları değerlendirdi. Katılımcılar, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi.

Van'da sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sağlık personeli, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet", "Haber"de Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" fotoğraflarını seçen sağlık çalışanları, "Spor" kategorisinde ise Gerald Anderson'ın "Yumruklar konuşuyor" karesini oyladı.

Çalışanlar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını beğendi.

AA muhabirlerini tebrik eden diş hekimi Fatma Geyik Baştürk, hikayesi birbirinden güçlü ve önemli anlamlar taşıyan karelerin oylamasına katılmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel
