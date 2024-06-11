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Van'da Sağanak Sele Neden Oldu; 52 Hayvan Öldü, 10 Ev İle Ahır Hasar Gördü

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Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan sağanak yağışlar sonucu meydana gelen sel, 52 hayvanın ölümüne ve 10 ev ile ahırın hasar görmesine neden oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, sel bölgesinde incelemelerde bulundu ve zararın giderilmesi için çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

VAN'DA SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; 52 HAYVAN ÖLDÜ, 10 EV İLE AHIR HASAR GÖRDÜ (2)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN, SEL BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Van'ın Başkale ilçesinde sağanak, sele neden oldu. İlçenin Albayrak Mahallesi'nde dereler taşınca, yol kapandı. Sel suları nedeniyle araçlar ilerleyemeyince yolcular yürüyerek evlerine gitti. Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, selin kapattığı yolda çalışma başlattı. İş makineleriyle temizlenen yol, kısa süre sonra ulaşıma açıldı.

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, ilçe belediye eş başkanları ile birlikte selin vurduğu Saray ilçesine bağlı Karahisar, Kekikdüzü ve Örenburç mahallelerinde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Zeydan, "Dün sel haberini alır almaz tüm birimlerimizle teyakkuza geçtik. İlgili daire başkanlarımızı çalışma arkadaşlarımızı bölgeye yönlendirdik. 11 loder, 2 ekskavatör, 2 greyder, 4 kamyon 1 hidromek, 2 su tankeri, 4 vidanjör ve 1 basın aracını da hemen bölgeye gönderip müdahalede bulunduk. Yaşanan sel taşkınlarında can kaybının olmaması sevindiricidir. Biz afetleri engelleyemeyiz, fakat afetlerin yıkıcı etkilerini tedbir alarak azaltabiliriz. Burada da Karahisar Mahallemizde köyün tam ortasından geçen derenin ve bu dereden beslenen diğer vadilerden akan suların ıslah edilmesi gerekiyor. Dere ıslahlarının standartlara uygun yapılmadığını maalesef görüyoruz. 14-15 yıl önce yapılan dere ıslahı standartlara uygun değil. Hem derenin daraltılması hem standartlara uygun beton yapıların yapılmaması, hem de yükseklik standartlarına uyulmaması maalesef bu taşkınlara sebep olabiliyor. Bizlerin taşkın sınırlarını iyi tespit etmesi lazım. Dere kenarlarına, akarsu kenarlarına o sınırlar aşılarak yapılaşmanın yapılması lazım. Burada da o sınırlara uyulmadan yapılaşmanın olduğunu görebiliyoruz. Bütün bu tedbirleri halkımızla birlikte alacağız." dedi.

Mahallelerdeki evlerin içini su bastığını, ahır, tandır evlerinin de yıkıldığını söyleyen Zeydan, "60 küçük ve büyükbaş hayvan telef olmuş. Maddi zarar büyük. Maddi zararların giderilmesi, yaraların sarılması konusunda belediye olarak elimizden geleni yapacağız. İlçe eş başkanlarımız, meclis üyelerimiz, ilgili tüm daire başkanlarımız burada. Bugün olduğu gibi, yarın da halkımızın yanında olacağız. Bu süreçte ne gerekiyorsa yapacağız. Şu anda halkımızın bu afetten dolayı bir yemek ihtiyacı söz konusuydu. Gezici aşevimizi de buraya getirdik. Bir kez daha her birimize geçmiş olsun diyorum. Bu tür doğal afetlerde de zararı en aza indirgemek için tüm kurumları hep birlikte sorumluğunu yerine getirmeye davet ediyorum. Bizler de üzerimize düşen tüm tedbirleri alacağımızı ifade etmek istiyoruz." diye konuştu. Zeydan, beraberindeki daire başkanları ile birlikte selzede vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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