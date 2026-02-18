Haberler

Van'da ramazan öncesi işletmeler denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan öncesinde market, çiğ köfte imalathaneleri ve satış merkezlerinde denetim yaptı. Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve fiyat uyumunu kontrol ederek mevzuata aykırı durumları tespit etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ramazan öncesi market, çiğ köfte imalathaneleri ve satış merkezlerini denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent sakinlerinin güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, fırın ve kasapların yanı sıra yerel ve zincir marketler ile çiğ köfte imalathaneleri ve satış merkezlerinde denetim yaptı.

Ürünlerin son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyat uyumu, terazi ayarları ve iş yeri ruhsatlarını kontrol eden ekipler, mevzuata aykırı durumlar hakkında da tutanak tuttu.

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere eksikliklerini gidermeleri için süre tanıyan ekipler, verilen sürede gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde yasal işlem uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: AA " / " + Yılmaz Kazandıoğlu -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi